Иллюстративное фото с сайта www.borovichionline.ru Иллюстративное фото с сайта www.borovichionline.ru Суд вынес приговор экс-директору областной команды по водным видам спорта «Атырау», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного суда. - Суд вынес приговор бывшему директору спортивной команды Виталию ХАНУ и бывшему инспектору отдела кадров команды Алме НУРГАЗИЕВОЙ, обвиняемым в коррупционных преступлениях. Исследовав представленные доказательства и выслушав показания свидетелей, судья сочла вину подсудимых полностью доказанной и  приговорила Виталия ХАНА к штрафу в 500 МРП (926 тысяч тенге), - сообщил пресс-секретарь Атырауского областного суда Боранбай ГАЛИЕВ. По его словам, суд учел его спортивные заслуги и то, что причинённый государству ущерб в 1,5 млн тенге им полностью возмещён. Вторую участницу судебного процесса Алму НУРГАЗИЕВУ, также возместившую ущерб в полмиллиона тенге,  освободили от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Приговор вступил в законную силу, отметил Б. Галиев. Судебный процесс закрутился в начале года, когда во время проверки финансово-хозяйственной деятельности этой спортивной организации правоохранительные и контролирующие органы выявили хищения бюджетных средств. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело в отношении директора команды -  участника Олимпийских игр в Афинах Виталия ХАНА. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан - злоупотребление должностными полномочиями. Инспектору отдела кадров Алме НУРГАЗИЕВОЙ предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 176 Уголовного кодекса Республики Казахстан - присвоение или растрата вверенного чужого имущества. Как было доказано в суде, они фиктивно принимали на работу в команду своих родственников и близких знакомых, а зарплату присваивали себе. Кроме того, следствие выявило много финансовых нарушений в начислениях командировочных расходов.