Сотрудник дорожно-патрульной службы из Атырау потерял оружие в туалете АЗС, пишет Ак-Жайык. Это произошло в одну из ночей в начале августа. Во время несения службы полицейский зашел в туалет на одной из автозаправочных станций и по забывчивости оставил там табельный пистолет. Когда полицейский вернулся за ним, оружие исчезло. В течение нескольких дней все полицейские города искали ствол, пока, наконец, пистолет не сдал нашедший его гражданин. Как сообщил начальник отдела городской прокуратуры Аман ДЮСЕНГАЛИЕВ, оружие было возвращено в ГУВД спустя две недели. В департаменте в отношении потерявшего оружие полицейского возбуждено уголовное дело по статье 316 УК РК (халатность). Также ведется доследственная проверка и в отношении мужчины, который нашёл и сдал оружие.