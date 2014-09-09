Фото с сайта rus.azattyq.org Фото с сайта rus.azattyq.org Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара Каримова объявлена в розыск, генеральная прокуратура Узбекистана возбудила в ее отношении уголовное дело. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства Узбекистана. "В отношении отдельных членов преступной группы по находящимся в розыске лицам части уголовного дела выделены в отдельное производство. В частности, речь идет о Каримовой Г., а также участниках преступной группы Гафуровой А., Курбанове А., Сулейманове Б., Камильджанове Ш., Мустафаеве Р.", - сказано на сайте прокуратуры. По данным генпрокуратуры, "преступная группа", в которой состояли Каримова, а также Гаянэ Авакян, Рустам Мадумаров и Нурмухаммад Содиков, входившие в окружение дочери президента, якобы нанесла ущерб государству в 457 млрд. сумов (почти $200 млн). Генпрокуратура указывает на то, что речь идет о преступной группе, созданной Гаянэ Авакян, Рустамом Мадумаровым и Нурмухаммадом Содиковым, которые входят в окружение дочери президента. По данным следствия, "преступная группа", в которую входила Каримова, по заниженным ценам приобрела ряд государственных активов - НАК "Узбекистон хаво йуллари", узбекскую "дочку" Coca-Cola "Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd", Ферганский нефтеперерабатывающий завод, а также расхитила и присвоила ряд других активов. По данным Генпрокуратуры, государству таким образом был нанесен ущерб в в 457 млрд. сумов (почти $200 млн). В июле Авакян и Мадумаров, которые, по сведениям местных СМИ, входили в ближайшее окружение Каримовой, были осуждены на 12 и 10 лет соответственно. Авакян являлась доверенным лицом Каримовой, а Мадумаров - гражданским мужем дочери президента. Впервые Гульнару Каримову в связи с коррупционными скандалами упомянули в 2012 году - тогда речь шла о возможных взятках, которые якобы выплатила финско-шведская телекоммуникационная компания TeliaSonera при выходе на рынок Узбекистана. Деньги были выплачены компании Takilant Limited, которая принадлежала Гаянэ Авакян. В марте прокуратура Швейцарии завела дело на Каримову: дочь узбекского президента обвинили в отмывании денег. В октябре 2013 года Каримова начала публиковать в своем "твиттере" сообщения с критикой узбекских силовиков, а также компрометирующую информацию в адрес своих сестры и матери. После этого в Узбекистане прекратили работу каналы и радиостанции, подконтрольные Каримовой, закрылась принадлежащая ей сеть бутиков. После этого Каримова заявила о намерении покинуть страну. Весной 2014 года СМИ сообщили о том, что Каримова помещена под домашний арест, однако официального подтверждения этому дано не было. Сейчас о местонахождении Каримовой официально ничего не известно. В конце августа в распоряжение "Би-би-си" попали аудиозаписи, на которых якобы сама Каримова говорит, что полгода провела под домашним арестом.