Расследовать загадочную пропажу цезия и его не менее загадочное возвращение будут сразу в нескольких областях. Контейнер со смертоносным грузом потеряли 10 дней назад в Мангистау, куда чрезвычайно радиоактивное вещество везли из Уральска, сообщает телеканал КТК. Фото с сайта Lada.kz Фото с сайта Lada.kz А обнаружили уже на юге страны – в Кызылординской области. Солидное вознаграждение обещали местному таксисту. Это он сообщил силовикам полезную информацию. "Управлял КАМАЗом житель Южно-Казахстанской области. Он занимается перевозкой грузов. Водителя доставили в отделение, где он рассказал, что нашел контейнер в Мангистауской области, в районе посёлка Бейнеу", - рассказал начальник управления ДВД Кызыординской области Ербол Кутыбаев. Полицейские говорят: водитель подобрал ёмкость со смертоносным цезием на обочине просто так, и даже якобы не догадывался, что в ней. Пока неясно, что он планировал делать с контейнером дальше. Это будут выяснять актауские следователи, которые уже вылетели в Кызылорду. Расследование теперь будут вести в нескольких регионах страны. "Есть специальные экспертизы, которые задействованы. Есть запросы, которые разосланы в другие территориальные органы. Есть следственные действия, которые будут проверяться в ряде областей, не только у нас. Потому что головная в Актюбинске, груз шел из Уральска", - заявил Муратбек Камбетов, зам. начальника ДКНБ по Мангистауской области. Контейнер, к счастью, нашли в целости и сохранности, вскрыть его не успели. Это главное, чего опасались специалисты. Хотя ёмкость с радиоактивным веществом проделала весьма затейливый маршрут. Её везли из Уральска в Актау для нефтяников. Но потеряли, и искали долгих 10 дней, прочесывая каждый метр степи. И вот когда поиски не принесли результатов, за информацию объявили награду. Теперь ее получит тот самый кызылординский таксист. "Есть реальный гражданин, который сообщил нам эту информации и эти деньги, в качестве вознаграждения будут ему выплачены. В размере 1,5 миллионов тенге", - ответил Ануар Чужегулов, зам. акима Мангистауской области. Деньги таксисту выплатит компания "Казпромгеофизика", которая и занималась перевозкой. К слову, сейчас власти подумывают о том, чтобы заставить фирму оплачивать и все затраты на поиски контейнера. Не исключено, что ее лишат и лицензии. А вот тех, кого посчитают виновными в пропаже контейнера, могут даже посадить.