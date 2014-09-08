Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло 8 сентября в 21.30 на улице имени Жангир-хана, напротив ТД "Зачаганск". По словам очевидцев, Volkswagen Golf 4 возле ТД "Зачаганск" поворачивал налево, за ней стояла машина Peugeot, ехавший сзади Volkswagen Golf 3 врезался в зад Peugeot, а та,в свою очередь, в Volkswagen Golf 4. Практически сразу же на место ЧП приехала машина скорой помощи, врачи оказали первую медицинскую помощь водителю Volkswagen Golf 3 и его пассажиру. А также с места ДТП была госпитализирована пассажирка автомобиля Peugeot. По словам одного из сотрудников УАП ДВД ЗКО, на "скорой" увезли маму девушки, которая находилась за рулем. Участники ДТП от каких-либо комментариев отказались. На месте работали дознаватели и сотрудники УАП ДВД ЗКО. Водителя Volkswagen Golf 3 с подозрением на алкогольное опьянение увезли на освидетельствование в наркологию. Фото Медета МЕДРЕСОВА