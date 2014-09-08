Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. По сообщению пресс-службы прокуратуры ЗКО, 15 марта 2014 года Тунгатаров Ж.Н., Зинатов Ж.Н. и Зулкашев А.А., находясь в ресторане «Ривьера» города Аксай Бурлинского района, устроили инцидент, который продолжился погоней и перестрелкой из огнестрельного оружия. Тогда огнестрельное дробовое ранение в область шеи получил один из трех потерпевших, его жизнь была спасена лишь своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощью. После чего троица подалась в бега, но все же позже была задержана. Приговором специализированного межрайонного уголовного суда Тунгатаров Ж.Н. признан виновным по ст. 251 УК РК - "Незаконное приобретение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов", а также по статье 96 УК РК - "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений", и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строго режима. Зинатов и Зулкашев признаны виновными по статье 257 УК РК - "Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, газового оружия" и им назначено наказание в виде ограничение свободы сроком на 5 лет каждому.