В минувшую субботу, 6 сентября, во всех регионах Казахстана открылся осенне-зимний охотничий сезон, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - Охотничий сезон открывается в первую субботу сентября, - рассказал руководитель отдела регулирования и контроля в области охраны животного мира областной территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства Хайрула КИНЖИГАРЕЕВ. - С 6 сентября у нас наступает охотничий сезон, и продлится он до 15 февраля 2015 года по отдельным видам животных. Так, в осенне-зимний период разрешена охота на копытных до 31 декабря, то есть на кабана и косулю, на пушного зверя - барсуков, лис, зайцев и корсаков - охота разрешена до 15 февраля 2015 года, а также на утку, гусей, лысух, куропаток, куликов и голубей. Охота будет разрешена на 40 охотничьих угодьях, которые закреплены за 28 охотопользователями. Охотничьи путевки можно будет приобрести как при выезде на места, то есть у охотопользователя, либо в специализированных магазинах «Оружейный двор», «Арсенал». По словам Хайрулы КИНЖИГАРЕЕВА, ежегодная государственная пошлина была отменена и оплачивать её нужно только в случае замены охотничьего билета на новый, либо при получении такового впервые. Для охоты необходимо иметь охотничий билет, путевку субъекта охотничьего хозяйства и разрешение органов внутренних дел на право ношения охотничьего и огнестрельного оружия.