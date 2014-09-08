- В целом можно сказать, что государственная программа ФИИР в ЗКО успешно реализована. Валовый региональный продукт у нас был 800 миллиардов тенге, и вырос до 1 трлн 850 млрд тенге. Это очень хороший показатель. Большая работа ведется в отрасли машиностроения. Мы подготовили концепцию индустриально-инновационного развития нашей области до 2020 года. Мы определили для себя пять ключевых направлений деятельности в рамках этой программы. Одна из них машиностроение, в силу того, что мы исторически имеем заводы, у которых есть хорошие кадры, и которые смогли сохранить их. А также выпускают достаточно серьезную продукцию на экспорт. Еще одно направление - это сельское хозяйство, поскольку мы географически хорошо расположены. Наши природно-климатические условия позволяют заниматься переработкой сельскохозяйственной продукции. Строительная индустрия - это третье направление, потому что у нас имеется большое количество полезных ископаемых, и есть большие возможности для выпуска строительных материалов. Четвертое направление - торгово-логистическая система. Наше выгодное расположение, граница с 5 областями Российской Федерации, где проживает более 11 миллионов человек, дает нам возможность стать транзитным хабом. Исторические места, культурные богатства обязывают нас заниматься туризмом. Мы подготовили концепцию развития туризма на предстоящие годы, который состоит из трех этапов. Первое - это региональный туризм. Понятно, что сразу массово привлечь туристов даже из Астаны и Алматы невозможно, поэтому мы должны заняться региональным туризмом, чтобы внутриобластной туризм развивался. Второй этап - это внутриказахстанский туризм. Мы хотим сделать так, чтобы в нашу область приезжали так, как мы сами ездим, чтобы посмотреть на Алматы и Астану. Но пока у нас нет санаториев, гостиниц. Все это нужно развивать. Третий этап - это международный уровень, который планируем развивать до 2050 года.- Идет большая диверсификация экономики. Строительство цементного завода было запланировано до моего приезда, но историю я знаю. Были бизнесмены, которые хотели построить здесь цементный завод. Но цементный завод - это большие капитальные вложения. Насколько мне известно, строительство одного такого завода стоит порядка 300 миллионов долларов. При этом в приграничных областях России есть цементные заводы, поэтому любой бизнесмен при открытых границах будет думать, стоит ли мне вкладывать деньги. Сейчас того цемента, который мы привозим в ЗКО, достаточно для нашего рынка. Если кто-то сказал о цементном заводе, это не означает, что нужно непременно строить. Так нельзя, нужно все взвесить. Да, были наметки, кто-то хотел построить, и сейчас никто не запрещает. В Атырауской области о нефтехимии говорили 20 лет назад, и только сейчас этот проект воплощается в жизнь. Может, и у нас через несколько лет найдется бизнесмен, который найдет рынок сбыта здесь. А пока в Казахстане достаточно цементных заводов, и порядка 60-70 процентов - это казахстанский цемент. Здесь на 600 тысяч человек строить цементный завод довольно рискованно, бизнесмен может не возвратить свои вложенные средства. Что касается "Кроун Батыс", он сейчас достаточно хорошо работает. Наша область занимает первое место по экспорту мяса. Возможно, вы имеете в виду, что там постоянно не находятся 8 тысяч голов КРС. Они могут себе это позволить, но этого не надо. Они привозят скот, потом забивают, это ежесуточный процесс. Проект хороший, и он работает. В начале своей работы любое предприятие будет испытывать проблемы со сбытом. Ведь с созданием Таможенного союза к нам пошел поток дешевого мяса из России и Беларуси. Тем не менее, даже в этих условиях идет увеличение экспорта мяса. Что касается "Казахлакрицы" - проект также заработал. СПК "Орал" уже даже нашел ему инвестора, и те деньги, которые вкладывал СПК, они уже начали возвращаться. Да, есть проблемы с сырьем, с солодковым корнем, но в этом направлении мы работаем. Одно из наших требований - это запрет экспорта сырья, чтобы все перерабатывалось здесь.- Большинство наших заводов оборонного комплекса, поэтому они всегда существовали на государственных заказах. Очень большой плюс - это то, что руководители этих заводов смогли сохранить коллектив. У нас очень хороший кадровый состав. У каждого завода есть проблемы, и мы сейчас над этим работаем. В настоящее время эти машиностроительные компании создали консорциум, объединили свои усилия, выбрали лидера в лице ТОО "Зениттехсервис" и уже отмечаем, что по машиностроению идет рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19%. Большие надежды мы связываем с проектом ТШО (Тенгизшевройл) и Карачаганского месторождения, куда мы просто обязаны зайти. Говорить о том, что заводы надеются только на госзаказ нельзя, потому что они тоже работают. С каждым годом маркетинговая политика улучшается. Мы приглашали руководство ТШО к нам, показывали свои возможности, сами ездили с генеральными директорами предприятий туда. Кроме того, мы вместе с машиностроительными компаниями провели большую работу по включению ЗКО в национальный нефтегазовый кластер. В рамках программы ГПФИИР будет три вида кластера. Первый - это региональный кластер, то есть в каждом регионе будет свой кластер - металлургический, текстильный, агропромышленный. При этом эти региональные кластеры будут конкурировать за преференции на основе конкурсов. Второй вид - это инновационный кластер, куда вошли Назарбаев университет и национальный парк инновационных технологий "Алатау" в Алматы. И есть единственный кластер на национальном уровне, куда вошли Мангистауская, Атырауская и Западно-Казахстанская области. Мы, несмотря на то, что мы в первых вариантах отсутствовали в национальном кластере, мы все-таки доказали, что наша область должна входить. Что это нам дает? Это дает нам возможность во второй пятилетке получать государственные преференции без конкурса. Также мы очень долго доказывали министерству инвестиций и развития, никак не могли добиться того, чтобы акционер завода "Зенит" "Казахстан инженеринг" одобрил проект по модернизации цеха, который простаивает для производства судов до сухого веса 600 тонн. Почти год мы над этим работали и недавно нам одобрили модернизацию. Теперь цех будет модернизирован, и там мы планируем выпускать суда до 600 тонн, тогда как сейчас завод выпускает суда до 250 тонн.- Автомобилестроение - очень выгодный бизнес в мире наряду с туризмом и нефтехимией. Мы тоже, сложа руки, не сидим, спецтехнику у нас выпускают, и сейчас мы работаем с венгерской компанией "Evopro". Это предприятие занимается выпуском пассажирских автобусов. В течение месяца или двух делегация из нашей области посетит их. Дело в том, что они заинтересованы в сборке своих автобусов на территории нашей области. Мы получили их предложения, предоставили им свои. Точно не могу сказать, насколько успешными будут эти переговоры, но это одна из тех задач, которые перед нами ставит аким области. У нас действительно удобное расположение, простаивающие цеха, хорошие кадры.- Строительство было с разрешения компании Lancair. Это первый пробный самолет. Из государственного бюджета деньги на сборку не выделялись. Это инновация, и если заводы готовы за свой счет начинать такое производство, мы только рады. Повторюсь, ни одной копейки государственных денег на этот проект выделено не было. Поэтому мне не понятна эта критика. Инвестор за свой счет построил самолет из углеродного материала. Это супер. И мы должны только радоваться. Сейчас мы вместе с ЗКМК работаем с министерством инвестиций и развития, чтобы получить разрешение в течение года при различных температурах провести эксплуатационные испытания. Завод показал, что у них есть кадры, и есть возможность собирать самолеты. Более того, пример строения самолета в области дошло до производителей самолетов из Китая. Китайцы к нам приезжали, смотрели самолет, смотрели завод. Им все очень понравилось. Поэтому нельзя говорить: построили, и что теперь? Это частные инвестиции, хоть 4 года он строился, хоть пять лет, все равно это огромный успех.- НПЗ - это дорогое удовольствие. В целом в Казахстане сейчас есть три завода - Павлодарский, Шымкентский и Атырауский. Тем не менее, президент поставил задачу построить четвертый НПЗ и сейчас министерство энергетики вместе с экспертными группами выявляют, куда наиболее выгодно поставить этот завод. Что бы ни говорили, в нашей области строится завод по выпуску бензина класса Евро-5 компанией АО "Конденсат". И во второй половине следующего года завод заработает. Это, конечно, не 5-6 миллионов тонн, но все равно и это хороший объем. Также есть ТОО "Western MunaiGas".- Мы создали рабочую группу по подготовке к ЭКСПО, создали план работы в 9 направлениях, также мы первыми из областей инициировали встречу с национальной компанией ЭКСПО. С ректорами вузов, директорами предприятий презентовали возможности нашей области. Это и информационная пропаганда нашей области, и возможности наших предприятий, выпускающих строительные материалы. Это нужно для того, чтобы принять участие при строительстве объектов ЭКСПО. Кроме того, это участие в обеспечении продуктами питания. В этом направлении мы создали список компаний и презентовали их национальной компании.