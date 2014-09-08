Фото из архива управления спорта ЗКО Фото из архива управления спорта ЗКО Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта ЗКО. Финальный  5-ый этап Кубка мира по самбо проходил с 5 по 8 сентября в городе Бургус (Болгария). В первый день соревнований Болатбек РАЙЫМКУЛОВ выиграл «золото». Он одержал победу в весовой категории 52 килограмма над соперниками из Казахстана и России, второе место занял казахстанец - Беимбет КАНЖАНОВ, третье место досталось россиянину Николаю ПАВЛОВУ. Неоднократный чемпион мира Ербулат БАЙБАТЫРОВ на этот раз стал бронзовым призером 5 этапа Кубка мира по самбо. Выступая в весовой категории 57 килограммов, он уступил Ахмалиддину КАРИМОВУ из Таджикистана, занявшему 1 место, и россиянину Илье ТУХВАТУЛЛИНУ, который занял 2 место.