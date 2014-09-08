Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на прокуратуру ЗКО. По словам заместителя прокурора ЗКО Хамидуллы ДАУЕШОВА, в этом году была проведена проверка применения законодательства при назначении пенсий, пособий и осуществлении выплат за 2011-2013 годы и первого полугодия 2014. Эта проверка выявила факты необоснованного расходования бюджетных средств, предназначенных для социальных выплат, например, выяснилось, что пособия выплачивались умершему гражданину. -  Установлено, что решением Сырымского районного суда от 30 мая 2014 года по заявлению КУМАКОВОЙ У.Э. гражданин КУМАКОВ У. 1959 года рождения признан умершим от 12 декабря 2013 года. Несмотря на это, на  счет Кумакова перечислялись социальные пособия по инвалидности, - рассказал Хамидулла ДАУЕШОВ. - Работник Сырымского районного узла почтовой связи, зная о смерти КУМАКОВА, скрыла этот факт от руководства РУПС и присвоила поступившие на счет КУМАКОВА денежные средства в сумме 64 484 тенге. Кроме того, более 900 тысяч тенге незаконных пособий было выплачено в этом же районе. Согласно заключению управления миграционной полиции ДВД ЗКО вынесено постановление об утрате гражданства республики Казахстан в связи с получением гражданства РФ гражданином ЕРМЕКОВЫМ. Тем не менее, несмотря на наличие двойного гражданства, он получал пособия по инвалидности. Проверкой также установлен факт получения незаконных пособий за содержание ребенка-инвалида. Как стало известно,  ребенок-инвалид был оформлен в Кушумское детское психоневрологическое социально-медицинское учреждение Зеленовского района. Тогда как, один из родителей продолжал получать пособие на его содержание. Сумма незаконно полученных пособий составила более 200 тысяч тенге.