Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. Фото с сайта NUR.KZ Фото с сайта NUR.KZ Как рассказали в ДВД, сотрудников, которые стали «героями» скандального ролика, уже на следующее утро оставили без работы. Оказывается, они были вовсе не пьяны, а просто устали после ночного дежурства и решили просто выспаться прямо в машине. Во всяком случае такую версию рассказали журналистам в местном департаменте внутренних дел. Имена прославленных коллег полицейские озвучивать не стали. Известно лишь, что один из них проработал в органах 3 года, другой - 7 лет. - За грубое нарушение кодекса чести сотрудников органов внутренних дел РК, которое выразилось в допущении сна в форменном обмундировании, оба полицейских 5 сентября были уволены, - рассказал руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ардагер УАЙДИН. Также понесли наказание и командиры уволенных полицейских за отсутствие должного контроля и слабую воспитательную работу в подразделении.