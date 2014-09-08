Сегодня, 8 сентября, в АО "Жайыктеплоэнерго" рассказали о подготовке к отопительному сезону, а также озвучили улицы, на которых будет отключена вода во время гидравлических испытаний, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в АО "Жайыктеплоэнерго", в настоящее время в Уральске завершаются текущие и локальные ремонтные работы тепловых сетей, а капитальный ремонт 8,3 км теплосетей уже завершен. Между тем, только в этом году в городе было отремонтировано более 10 км сетей на сумму 284,4 млн тенге. - Этой весной с 21 апреля по 20 мая проведены гидравлические испытания на плотность магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, осенние испытания пройдут 8-9 сентября, в связи с чем на два дня будет отключена горячая вода в районе остановки "Универмаг", проспекта Евразии, улиц Маметовой, Айтиева, Алмазова и проспекта Достык, - рассказала заместитель начальника ПТО АО «Жайыктеплоэнерго» Нина АБИЛОВА. - Если будут порывы, то возобновление подачи горячей воды будет произведено в кратчайшие сроки до выходных дней. К слову, уже на следующей неделе коммунальщики планируют еще одно отключение горячей воды. - На ТЭЦ запланированы работы по замене задвижек на паровом коллекторе теплофикационного отбора, ревизия запорной арматуры коллектора тепловых магистралей города, - продолжает Нина АБИЛОВА. - Эти работы требуют остановки генерирующего оборудования ТЭЦ. В связи с чем с 6 часов утра 16 сентября до 20 часов 18 сентября планируется полная остановка ТЭЦ АО "Жайыктеплоэнерго". Подача горячей воды в эти дни будет прекращена за исключением домов в микрорайоне "Жана-Орда, поскольку там отпуск горячей воды производится из двух отдельных котельных. Что касается подготовки жилых домов, то из 1163 домов, обслуживаемых ЖТЭ, 346 не состоят в кооперативах собственников квартир. И, по словам Нины АБИЛОВОЙ, эта цифра ежегодно увеличивается. Еще одна проблема коммунальщиков - это дебиторская задолженность населения перед ЖТЭ. К примеру, сейчас долг за горячую воду и отопление составляет 386,52 млн тенге, из них долг физических лиц - 331,76 млн тенге. А долг самом предприятия перед газовиками около 500 миллионов тенге. АО "Жайыктеплоэнерго" обслуживает 219 км сетей, из них 39 км нуждаются в замене.