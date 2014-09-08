При этом у одного из них на поясе имеется табельный пистолет, а у второго, судя по комментариям очевидцев, оторван погон. Слышно, как люди возмущаются этим фактом и даже пытаются разбудить мужчин. Также на кадрах видно, что на машине установлены государственные регистрационные знаки с кодом региона D. Видео опубликовано в YouTube на канале общественного объединения "Оса". "Ролик был прислан сегодня нашим зрителем. Как зачастую бывает автор пожелал остаться неизвестным. Наши ребята написали автору вопросы с просьбой написать фабулу, ждем ответа", — прокомментировали в общественном объединении "Оса" Также в общественном объединении отметили, по словам автора видеоролика, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.