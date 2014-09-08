С востока Украины приходят сообщения об обстрелах позиций украинских войск, несмотря на вступившее в силу 5 сентября соглашение о перемирии. Корреспондент Би-би-си наблюдал перестрелку поблизости от донецкого аэропорта. В ночь на воскресенье сильному обстрелу подвергся Мариуполь, погибла жительница города, сообщает русская служба BBC. Как передают корреспонденты Би-би-си, в результате продолжавшегося несколько часов обстрела Мариуполя был разрушен блокпост украинских войск на восточных подступах к городу. В самом Мариуполе вспыхнули пожары. Согласно пресс-службе горсовета Мариуполя, в результате обстрела одна жительница погибла. Это – первая жертва украинского конфликта с момента вступления в силу перемирия. Один украинский военнослужащий был ранен. Утром в воскресенье обстрелу подвергся район донецкого аэропорта, который находится под контролем украинской армии. Корреспондент Би-би-си передает с места событий, что минометный огонь вели как окружившие аэропорт сепаратисты, так и находящиеся на территории аэропорта украинские военные. Между тем так называемый вице-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики Андрей Пургин заявил агентству РИА Новости, что сепаратисты намерены твердо придерживаться минских договоренностей о прекращении огня. 12 пунктов о мире Договоренности о прекращении огня вступили в силу в 18:00 по местному времени (15:00 по Гринвичу) в пятницу 5 сентября. Они состоят из 12 пунктов, обнародованных в ночь на воскресенье Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наряду с уже известными пунктами - прекращением огня, обеспечением доставки гуманитарной помощи населению в зоне конфликта, началом внутриукраинского политического диалога, освобождением насильственно удерживаемых лиц - достигнутые договоренности включают в себя особый статус Донецкой и Луганской областей в рамках Украины, для чего Верховная Рада должна принять специальный закон, и проведение там досрочных выборов в местные органы власти, мониторинг ситуации на российско-украинской границе силами ОБСЕ, амнистию участников боевых действий и гарантии личной безопасности для участников будущих переговоров. В субботу пресс-службы Владимира Путина и Петра Порошенко по итогам телефонного разговора между двумя президентами отметили, что условия перемирия в целом выполняются.