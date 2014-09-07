Выставка собак прошла на стадионе им. Атояна, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» vystsob1 - Сегодняшняя выставка собак «Акжайык - седой Урал», можно сказать, юбилейная, десятая по счету, - рассказала руководитель Западно-Казахстанского филиала союза кинологов Казахстана Татьяна КАЛЬЯНОВА. - Выставка национальная, всех пород, с присвоением титула «Кандидат в чемпионы Казахстана». На этой выставке представлено 163 собаки, это на тридцать больше, чем в прошлом году. В этом году приехало много команд из разных регионов Казахстана и России, надеемся, что и в дальнейшем они будут принимать участие в наших выставках. Также хотелось бы выразить благодарность администрации стадиона им. Атояна, который столько лет предоставляет нам возможность проводить наши выставки. vystsob2 Между тем, на выставке уже вовсю шла регистрация и просмотр собак. Кого здесь только не было: от малюсеньких шпицев до громадных сенбернаров. Каждый хозяин старался показать своего любимца во всей красе, делались прически, навязывались всевозможные банты и прочее. vystsob3 Экспертизу проводил главный эксперт международной категории из Казани Мстислав ПОЛИВАНОВ. Он является одним из самых известных и востребованных экспертов во всем мире. Как объяснили специалисты, отбор здесь довольно строгий. Смотрят не только на внешний вид, но и на характер и послушание собаки. vystsob4 На выставке были выставлены собаки 56 пород, многих привезли из других регионов Казахстана, а также близлежащих городов России. - Мы приехали из Саратова, - рассказала одна из заядлых собачниц Людмила. - У меня большой королевский пудель и миниатюрный. Мне очень нравятся собаки именно этой породы. Они игривые, добрые, активные. Это очень хороший друг, особенно для малышей. vystsob5 Стоит отметить, что постоянным спонсором таких выставок является фирма «Педигри», которая помогает кормами в призовом фонде. vystsob6 Как пояснили кинологи, экспертиза проводится по стандарту каждой породы. Выбирается лучшая собака в каждой возрастной группе - их всего пять - и лучшая собака по полу. В дальнейшем выбирается лучший из каждой породы, и из них уже выбираются лучшие собаки из групп FCI. То есть выбираются лучшие из 10 групп, признанных  - международной кинологической ассоциацией. vystsob7 В этом году приняли участие такие красавцы как самоеды. Эти собаки являются представителями северно-ездовых собак. - Мы приехали из Самары, - говорит хэндлер Лариса КАЗАНЦЕВА. - Арчи спокойная собака, ему 17 месяцев, он в свое время взял титул юного чемпиона, а также является чемпионом России. Как рассказала Лариса, сегодня дома Арчи предстоит его первая свадебная встреча, а значит, в скором будущем он получит еще и титул породистого папы. vystsob8 Посмотреть на удивительных собак пришли многие горожане. Особенно популярной стал немецкий малый шпиц в померанском типе по кличке Тим. - Мы приехали из Тольятти в Уральск впервые, - говорит хозяйка собаки Лера ГРОХОЛЬСКАЯ. - Тим уже достаточно взрослый, ему два с половиной года. Уже есть потомство. Как отметила Лера, это редкая собака, и для хорошего потомства им нужно будет искать только невесту именно померанского типа.