Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. 28 июня примерно в 11:30 часов тренер по волейболу ДЮСШ, находясь в одном из поселков ЗКО, позвонил на сотовый телефон малознакомой несовершеннолетней девушке и предложил ей встречу. Девушка отказалась. После чего тренер позвонил ей с угрозами в адрес родных и ее самой. Девушка пришла на встречу к заброшенному зданию. Сообщается, что мужчина  насильно посадил девочку  свой автомобиль,  заблокировал двери и увез ее в степь. По сообщению пресс-службы прокуратуры ЗКО, тренер дважды изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. По данному факту органом внутренних дел возбуждено уголовное дело и насильнику было предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ст.120 ч.3 п.«в» УК РК - "Изнасилование", а также мера пресечения в виде ареста. По результатам проведенного расследования, уголовное дело в отношении обвиняемого Т. направлено в областной специализированный межрайонный суд по уголовным делам для рассмотрения.