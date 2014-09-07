Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Как выяснилось, житель г.Уральска отправил себе 700 граммов героина бандеролью через "Казпочту" из Темиртау в Уральск. В Уральске после получения посылки с героином он был задержан сотрудниками департамента национальной безопасности. По данному факту ДКНБ области возбуждено уголовное дело по ст.259 ч.3 п.«а,в» УК РК - "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ". В данный момент житель Уральска взят под стражу, ведется следствие.