В Уральске открыли новые пункты приема заявлений от пострадавших от паводка

На странице в социальных сетях областного акимата что из-за увеличения обращений городских жителей были открыты дополнительные четыре пункта приема заявлений. Эти пункты организованы комиссиями по оценке жилья и возмещению ущерба, пострадавшим от паводка.

Четыре дополнительных пункта находятся по адресам:

Центр обслуживания населения (улица Жангир хана, 160)

Областной центр народного творчества (улица Гагарина, 105/3)

Акимат поселка Деркул (улица Даля, 38)

Карьерный центр города Уральска (улица Курмангазы, 173а)

Прием заявлений также продолжается в центре «Тең қоғам» (улица Ихсанова, 46/1).