На странице в социальных сетях областного акимата что из-за увеличения обращений городских жителей были открыты дополнительные четыре пункта приема заявлений. Эти пункты организованы комиссиями по оценке жилья и возмещению ущерба, пострадавшим от паводка.
Четыре дополнительных пункта находятся по адресам:
- Центр обслуживания населения (улица Жангир хана, 160)
- Областной центр народного творчества (улица Гагарина, 105/3)
- Акимат поселка Деркул (улица Даля, 38)
- Карьерный центр города Уральска (улица Курмангазы, 173а)
Прием заявлений также продолжается в центре «Тең қоғам» (улица Ихсанова, 46/1).