Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки, 10 января, было зарегистрировано 746 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 46 приходится на ЗКО. Стоит отметить, что по данным МВК РК, в стране всего было подтверждено 163 019 случаев, из них в ЗКО – 9622. - На 11 января лечение от КВИ продолжают получать 23 498 человек. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии находятся 272 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 54 пациента, на аппарате ИВЛ - 45 пациентов, - пояснили в МВК РК. Также в МВК РК сообщили, что на 9 января было зарегистрировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, один случай с летальным исходом. - С 1 августа 2020 года было зарегистрировано 46 350 случаев пневмонии с признаками COVID-19, случаев с летальным исходом - 525, всего выздоровели – 33 904 человека, - отметили в МВК РК.