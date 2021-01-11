Большинство из них получили травмы по пути на избирательные пункты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 64 уральцев получили травмы из-за сильного гололеда Иллюстративное фото из архива "МГ" 10 января по всей стране прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. Именно в этот день в Уральске образовался сильнейший гололед. Как рассказал врач-травматолог Областной многопрофильной больницы Ергалий Байкатов, 9-10 января к ним за помощью с различными травмами обратились 64 человека. - Из этого количества 7 пациентов были госпитализированы с различными травмами, в основном это переломы верхних и нижних конечностей, перелом ребер. Сейчас они проходят обследование и ждут оперативного лечения. Состояние у всех стабильное. Всем остальным была оказана первая медицинская помощь, они были отправлены на амбулаторное лечение, - отметил врач-травматолог Областной многопрофильной больницы. Ергалий Байкатов отметил, что большинство пострадавших получили травмы идя на выборы по обледенелым дорогам.