В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что ДТП произошло в Акжайыкском районе, вблизи п. Самал. - 35-летний водитель, управляя автомашиной марки «Лексус ЕS-330», при совершении обгона допустил столкновение со встречной автомашиной марки «Лада Ларгус», за рулем которой был 40-летний водитель. В результате ДТП 73-летняя пассажирка «Лада Ларгус» скончалась на месте ДТП. Водитель автомашины «Лада Ларгус» и 3 его пассажира с различными травмами доставлены и госпитализированы в ЦРБ Акжаикского района, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. Стоит отметить, что в ЗКО 10 января шел снег и была оттепель, были закрыты некоторые трассы. Сегодня, 11 января, на улице минусовая температура и идет снег.