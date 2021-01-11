Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Мухамгали Арыспаева, с 8 января область находится в "желтой" зоне, однако есть риск оказаться в "красной зоне". - Если будет продолжаться в таком темпе, мы можем оказаться в "красной зоне", поэтому если анализировать прошедшую неделю и если уровень заболеваемости не снизится, тогда опять, наверное, будут подниматься ограничительные мероприятия: по времени, по объектам и общественному транспорту. До 15 января мы будем анализировать, если заболеваемость будет увеличиваться, тогда этот вопрос - усиление ограничительных мероприятий по нашей области - будет подниматься на следующем оперштабе, - объяснил Мухамгали Арыспаев. Однако аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что это будет крайней мерой. - Этого нельзя допускать, конечно, по ситуации надо смотреть. Для того чтобы ограничить деятельность предприятий, будут нужны серьезные основания. Более подробный анализ подготовьте, проанализируйте риски. Это будет крайней мерой, - заявил глава области.