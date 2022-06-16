Что нужно учитывать для снижения пенсионного возраста, объяснила Дуйсенова
Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова пояснила, что для снижения пенсионного возраста для женщин необходимо учитывать наличие бюджетных средств и размер самой пенсии, передаёт informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По её словам, ежегодно на пенсию в стране выходит около 100 тысяч человек. При этом достигают трудоспособного возраста более 300 тысяч молодых людей.
- Сопоставить эти данные не совсем корректно. Непосредственно с самими женщинами мы работаем, на уровне министерства мы свои предложения подготовили. Все эти предложения рассматриваются непосредственно финансовым блоком. Когда мы уже придём к единому мнению, мы выйдем и вам скажем. Но вы должны понимать, что любая инициатива в социально сфере – это средства. Они всегда должны быть соотнесены со всеми финансово-экономическими возможностями, – сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах сената.
Министр добавила, что снижение или повышение пенсионного возраста всегда будет связано с бюджетными средствами. Кроме того, при снижении или повышении пенсионного возраста нужно учитывать, какой размер пенсии будут получать граждане.
- Мы при выходе на пенсию должны получать достойную пенсию. А сможем ли мы с маленьким нашим трудовым стажем и маленькими накоплениями получить достойную пенсию? Сегодняшний вопрос об этом. Если мировую практику смотреть, нужно людей, которые имеют хороший опыт, и лиц старшего возраста, вовлечь в социальную работу, чтобы они были активными. Поэтому отправить на пенсию и сказать – всё, заканчивайте трудовую деятельность – нельзя, – заявила глава Минтруда.
На сегодня средняя пенсия составляет 105 тысяч тенге.
Сейчас в Казахстане мужчины выходят на пенсию с 63 лет. Пенсионный возраст женщин ежегодно повышается. В 2027 году он сравняется с пенсионным возрастом мужчин. 12 мая вице-премьер Ералы Тугжанов говорил, что вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане будет обсуждаться, так как эту тему регулярно поднимают шахтеры и матери детей с инвалидностью. Комментируя вопрос здоровья людей предпенсионного возраста, министр здравоохранения сказала, что женщины в Казахстане живут на 9 лет дольше мужчин.
