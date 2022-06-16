В новообразованной области Улытау началось первое заседание Национального курултая под председательством Касым-Жомарта Токаева, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Президент сказал, что от некоторых граждан звучали мнения о том, что на референдум должно было быть вынесено также переименование нашего государства.
- Слово «стан» в названии «Казахстан» они считают чуждым для нашей страны и для всей Азии. Это тоже не логично. В мире есть Пакистан, Индия (Үндістан), Афганистан, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Самое главное, по его словам, что мы от имени независимой страны - Республики Казахстан за 30 лет подписали множество международных договоров и утвердили нашу государственную границу. В такой ситуации переименование нашего государства было бы безответственным решением, считает президент. Накануне в стране образовали Национальный курултай. В состав организации вошли 117 участников, которые являются официальными представителями от каждого регионального общественного совета.