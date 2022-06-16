- Приехать сюда было и трудно, и легко. Легко, потому что есть Тимур (прим. автора - организатор Тимурлан Баймухамбетов), который своим энтузиазмом зажёг меня. И трудно, потому что получилось очень долго. К сожалению, из-за тяжёлых времен приходилось облетать участки некоторых стран и дорога просто стала по времени дольше, - сказал он.

- Я пока не полностью ознакомился с городом, но то, что я видел, даёт основание говорить, что тут всё замечательно. Я не просто так прилетел в Уральск. Я был заранее информирован и почитал специальную литературу, узнал историю города, вижу потенциал, его нужно и можно реализовать. Надеюсь, всё посмотрю, - ответил Pupo.

- Это не значит, что я не пробовал исполнять оперу, используя свой баритон. Время от времени я пел для себя, или в кругу друзей. Исполнял арии. Понимаю, что произведения, созданные для таких певцов, и которые всю жизнь учатся этому пению, понимал, это тот уровень, на который даже не хочу пытаться забраться. У меня своё, а у них своё. Я уважаю их труд, это очень тяжело и сложно, - отметил певец.

- Интересный вопрос, попробую с вами быть искренен, как всегда. Сложно сказать, что я не учитываю фактор денег. Знаете, хочу сказать, чтобы вы понимали, эти мои разъезды и то, что я зарабатываю ими, они ни в какое сравнение не идут с тем, сколько я зарабатываю сидя дома. Потому деньги приносят авторские права и многочисленные компании, это всё гораздо существеннее. Это не значит, что я мог бы их тратить, сидя дома и умерев дома. Имейте в виду, с деньгами расстался легко, потому что я очень часто участвовал в азартных играх. Может быть за моим приятным лицом прячется демон. Я не испытываю трудностей в плане денег. Скажу честно, здесь я ни столько из-за денег, а потому что для меня моя работа, это наркотик. Я в этом плане наркоман. Деньги в этой деятельности занимают последнее место. Если вам так интересно, могу сказать - то, что я заработаю здесь, это треть того, что мог заработать, сидя у себя в Италии. Я счастлив, что приехал к вам, тут люди с тёплым сердцем. Это стоит того! Обычно я разъезжаю с большим коллективом музыкантов, когда сухо и нет того тепла, который я чувствую здесь от людей которые меня встретили тут. Я еду сам сюда. С гитарой и пианино, готов работать и петь для вас. Такие поездки бывают редко, как-будто я собрал своих домашних и им стал петь, - ответил Энцо Гинацци.

Энцо Гинацци - Pupo Сегодня, 16 июня, во дворце культуры «Атамекен» состоялась встреча с журналистам итальянского певца и композитора Энцо Гинацци, более известного под псевдонимом Pupo. Звезда эстрады рассказал о первых впечатлениях после прибытия, а также ответил на все вопросы корреспондентов. Энцо Гинацци отметил, что Казахстан для него незабываемая страна. Он даже когда-то бывал на окраинах, но название вспомнить не смог. Сейчас певец прибыл в Уральск.Также Энцо Гинацци рассказал, что оперное пение не для него, его сердце принадлежит лёгкой итальянской музыке.Кроме того, певец рассказал о своём творчестве и отметил, что сейчас он не пишет песен, к сожалению, он не чувствует вдохновения, тяжёлые времена. Артист сконцентрировался на музыкальных передачах, которые ведёт и на общении с близкими ему людьми. Сконцентрирован на своей внучке - она пишет песни в свои 22 года. У Энцо Гинацци есть песни, которые остались в истории и стали достоянием итальянской музыки. К слову, Pupo даст два концерта во дворце культуры «Атамекен» 16 и 17 июня.