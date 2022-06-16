Фото из архива "МГ" 13 июня в Уральском городском суде №2 вынесли решение по иску жителя города Мирзалы Нугманова. Мужчина обратился в суд с жалобой на акимат ЗКО. Из материалов дела следует, что Нугманов был недоволен работой городской поликлиники №3, после чего он написал жалобу в областной акимат. Однако он не получил на неё ответ, а когда сам пошёл к чиновникам, то сотрудники начали повышать на него голос, оскорблять и проявлять неуважение. За свои страдания в качестве моральной компенсации истец попросил 500 тысяч тенге. Однако судья Марат Маликов решил удовлетворить гражданский иск частично и посчитал, что 100 тысяч тенге в качестве моральной компенсации будет вполне достаточно.