Президент Казахстана предложил вернуть Дню республики статус национального праздника, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 25 октября будет государственным праздником в Казахстане Фото: Телерадиокомплекс президента На Национальном курултае президент Казахстана сказал о необходимости внести ряд изменений в перечень национальных праздников и памятных дат.
- Предлагаю вернуть Дню Республики статус национального праздника. Поэтому каждый год 25 октября мы должны отмечать День суверенитета как главный праздник нашей страны, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, День Республики должен стать символом исторического шага страны на пути построения государства. День Независимости остаётся государственным праздником, но следует отмечать его как День памяти национальных героев.