Ironman в Казахстане, увеличение прожиточного минимума и выявление крупных мошенников — самые главные новости Нур-Султана за последнюю неделю. Интересные и актуальные сводки информации по городу и стране можно найти на портале Zakon.kz.
Анонсы и новости: об Ironman
Эпическая гонка за возможность провести соревнования Ironman длилась более двух лет — пандемия и мировой карантин смогли надолго отсрочить проведение мероприятия. Что известно на данный момент:
предприниматель Айдын Рахимбаев заявил в своем Фейсбук о проведении мероприятия;
пройдет оно 14 августа в Нур-Султане;
в нем примут участие 55 стран.
Предполагается, что впервые в истории СНГ сразу все мероприятия соревнований будут проведены в Нур-Султане в один день.
Увеличение прожиточного минимума: что изменилось
Закон.КЗ сообщает, что прожиточный минимум в Казахстане вырос на 19,6% в сравнении с маем прошлого года. Лидирующей тройкой регионов стали Мангистауская область, Нур-Султан и Алматы, где прожиточный минимум варьируется от 50,2 до 45,5 тыс. тенге.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!