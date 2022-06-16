Водителю было 18 лет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой. Есть погибший ДТП произошло вечером восьмого июня на улице Жангир хана. Столкнулись пассажирский автобус маршрута №7 и Lada Kalina. Тогда полицейские рассказали, что водитель «Лады» не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. В результате он скончался на месте происшествия от полученных травм. Автомобиль был оформлен на него, а вот наличие прав проверялось сотрудниками полиции. Сегодня, 16 июня, в пресс-службе департамента полиции ЗКО проинформировали, что у 18-летнего водителя вовсе не было прав на управление транспортным средством. Он их не успел оформить. Сейчас ведётся следствие. После проведённых экспертиз станет известно, был ли погибший в состоянии опьянения.