- Предварительно установлено, что водитель, управляя самоходным краном, выезжая с второстепенной дороги улицы Мендикулова в северном направлении на проспект Аль-Фараби, допустил столкновение с маршрутным автобусом, следовавшим по проспект в восточном направлении, - рассказали правоохранители.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Мендикулова.Пять пассажиров пострадали, их госпитализировали. Полицейские занимаются расследованием инцидента.