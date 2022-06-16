Авария произошла около 17 часов 16 июня, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Подросток ранил ножом сверстника в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Мендикулова.
- Предварительно установлено, что водитель, управляя самоходным краном, выезжая с второстепенной дороги улицы Мендикулова в северном направлении на проспект Аль-Фараби, допустил столкновение с маршрутным автобусом, следовавшим по проспект в восточном направлении, - рассказали правоохранители.
Пять пассажиров пострадали, их госпитализировали. Полицейские занимаются расследованием инцидента.
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.