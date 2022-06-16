По данным «Казгидромета», 17 июня на северо-западе и севере ЗКО ожидается гроза и усиление метра с порывами 15-20 метров в секунду. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО На большей части территории страны сохранится неустойчивая погода - пройдут дожди с грозами, также ожидаются град и шквал.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +29..+31, ночью похолодает до +17..+19. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём будет +31..+32 градусов, ночью +21..+22 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - ясно. Днём ожидается до +28..+30 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
