Власти Египта отменили все ограничения на въезд иностранцев и граждан страны, которые ранее ввели из-за пандемии коронавируса, передаёт Al-Arabiya. Полетевшие по подаренным путёвкам в Дубай алматинцы попались на поддельных ПЦР-справках Ранее туристы, въезжающие в Египет, должны были предъявить паспорт вакцинации или ПЦР-справку с отрицательным результатом на COVID-19.
- Во время заседания верховного комитета по управлению эпидемией и пандемическим кризисом приняли решение о том, что все ограничения, введённые на въезд граждан страны и иностранцев в Египет, отменяются, - заявил официальный представитель председателя Совета министров Египта Надер Саад.
Решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации внутри страны и мире. В начале июня Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну.