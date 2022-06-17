Компания работала под видом платформы для торговли и инвестирования, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 68,5 млн тенге вложили жители ЗКО в финансовую пирамиду Иллюстративное фото из архива "МГ" В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о досудебном расследовании в отношении руководства филиала финансовой пирамидой TheFiniko. С заявлением обратились более трёхсот жертв, они отдали 1,8 млн долларов и более 630 млн тенге.
- Thefiniko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж. Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды, - говорится в сообщении.
Ранее жителей предупреждали, что лжеброкеры активизировались в Казахстане.