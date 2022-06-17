- Последние несколько лет в Алматы шла корректировка генерального плана, была проведена большая работа, но, к сожалению, корректировка генерального плана базируется на генплане, утверждённом в 2002 году. За 20 лет, понятно, что изменился не только сам город, изменилась структура экономики, изменилась Алматинская область, даже в новых границах. Горизонты меняются, он неприемлем с точки зрения того, как мы будем представлять город и его развитие, - сказал градоначальник.

- Мы их реставрируем, приводим в порядок. На самом деле по пальцам можно пересчитать то, что стало символом нового Алматы, нового Казахстана. Я хотел бы, чтобы в городе их стало больше, для этого мы будем создавать условия, - отметил Досаев.

Аким Алматы Ерболат Досаев на Градостроительном форуме сообщил, что начата разработка нового Генерального плана с расчётным сроком до 2040 года.К слову, корректировка генплана, который сейчас «неприемлем», заняла 3-4 года. Власти намерены до конца 2022 года представить новый план развития мегаполиса. Глава мегаполиса добавил, что Алматы живёт архитектурными достижениями, построенными ранее.При этом подчеркнул, что хоть и вопрос жилищного строительства важен, но необходимо разделять архитектуру города от решения социальных проблем.