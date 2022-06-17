Он неприемлем - Досаев о старом генплане Алматы с корректировками
До конца года власти представят новый генеральный план развития Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Аким Алматы Ерболат Досаев на Градостроительном форуме сообщил, что начата разработка нового Генерального плана с расчётным сроком до 2040 года.
- Последние несколько лет в Алматы шла корректировка генерального плана, была проведена большая работа, но, к сожалению, корректировка генерального плана базируется на генплане, утверждённом в 2002 году. За 20 лет, понятно, что изменился не только сам город, изменилась структура экономики, изменилась Алматинская область, даже в новых границах. Горизонты меняются, он неприемлем с точки зрения того, как мы будем представлять город и его развитие, - сказал градоначальник.
К слову, корректировка генплана, который сейчас «неприемлем», заняла 3-4 года. Власти намерены до конца 2022 года представить новый план развития мегаполиса.
Глава мегаполиса добавил, что Алматы живёт архитектурными достижениями, построенными ранее.
- Мы их реставрируем, приводим в порядок. На самом деле по пальцам можно пересчитать то, что стало символом нового Алматы, нового Казахстана. Я хотел бы, чтобы в городе их стало больше, для этого мы будем создавать условия, - отметил Досаев.
При этом подчеркнул, что хоть и вопрос жилищного строительства важен, но необходимо разделять архитектуру города от решения социальных проблем.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!