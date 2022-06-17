- Однако, как установили прокуроры, ближайшая к микрорайону станция располагалась в 20 километрах, что зачастую, с учётом заторов затягивало, время приезда фельдшеров. Анализ показал, что в 2021 году 17 жителей микрорайона скончались до прибытия кареты скорой помощи, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе надзорного органа сообщили, что на встрече прокурора Медеуского района с населением стало известно о несвоевременном получении жителями гарантированной медпомощи. Сейчас в микрорайоне Алатау проживают около 18 тысяч человек. В случаях, когда жителям нужна срочная медицинская помощь, бригада неотложки должна прибывать в течение 10 минут.Прокуратура внесла акт надзора, после чего в микрорайоне появилась отдельная подстанция скорой помощи. Также создана специальная комиссия для расследования причин смерти 17 человек.