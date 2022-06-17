Церемония вручения проходила в стенах школ, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Последний звонок прозвенел в школах Уральска Фото из архива "МГ" 16 июня в городских школах прошла торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам 11 классов. В этом году со школой простились 2 103 юношей и девушек, 78 из которых удостоились звания «Алтын белги», ещё 58 выпускников стали обладателями аттестатов с отличием. Напомним, теперь уже бывшим одиннадцатиклассникам запретили проводить выпускные вечера. Если раньше выпускники задолго готовились к столь знаменательному событию, шили под заказ наряды, нанимали лучших шоуменов, бронировали рестораны и авто представительского класса, то теперь все это под запретом.