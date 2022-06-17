- Следственный эксперимент установил, что на один техосмотр затрачивается 25 и более минут. В среднем в 12-часовой рабочий день добросовестный оператор техосмотра может проводить 29-30 техосмотров. Однако фактически количество достигало 50 и выше, - пояснили в Антикоре.

Изображение с сайта Pixabay Нарушение установила региональная антикоррупционная служба. Более того, услугами лжеоператоров пользовались госучреждения и объекты образования. Техосмотр проводился дистанционно без «заезда» на станцию.Также установлено, что 25 СТО, принадлежащих 22 операторам, не соответствовали своим целевым назначениям. Вместо станций там были медицинские центры, косметологии, салоны красоты, магазины, кафе и автостоянки.