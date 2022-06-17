Четыре оператора в Алматинской области в 2021 и 2022 годах проводили фиктивный техосмотр, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Нарушение установила региональная антикоррупционная служба. Более того, услугами лжеоператоров пользовались госучреждения и объекты образования. Техосмотр проводился дистанционно без «заезда» на станцию.
- Следственный эксперимент установил, что на один техосмотр затрачивается 25 и более минут. В среднем в 12-часовой рабочий день добросовестный оператор техосмотра может проводить 29-30 техосмотров. Однако фактически количество достигало 50 и выше, - пояснили в Антикоре.
Также установлено, что 25 СТО, принадлежащих 22 операторам, не соответствовали своим целевым назначениям. Вместо станций там были медицинские центры, косметологии, салоны красоты, магазины, кафе и автостоянки.