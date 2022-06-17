- Я боялась, что он может меня убить. Делала всё, что он скажет. Несмотря на то, что всё делала, он меня оглушил, затем избил и изнасиловал. У него в руках была бутылка. Он грозился меня зарезать. Он мне в сыновья годится, он растоптал мою гордость. Насиловал он меня не только дома: взял меня за волосы, потащил к бане, где снова надругался, - говорит жительница области.

- Подозреваемый сбежал. Однако мы его установили по горячим следам, а именно по отпечаткам пальцев рук и обуви, которую он оставил на месте происшествия, - сообщила следователь Следственного отдела Карасайского районного ОП Жансая Сериккызы.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Преступление произошло в Карасайском районе. 63-летняя жительница рассказала, что в три часа ночи к ней в дом постучались, но она не пустила незнакомца. Спустя полчаса мужчина вошёл уже без спроса, разбив окно.Когда насильник уснул, пожилая женщина позвала на помощь соседей. Они вызвали полицию.Подозреваемым оказался 32-летний местный житель. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.