136 баллов набрал на ЕНТ выпускник из сельского лицея в ЗКО
С будущей профессией юноша уже определился, теперь перед ним стоит выбор вуза, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото предоставлено Касымжомартали Газезом
На сегодня по ЗКО самый высший балл набрал выпускник из школы-лицея «Саулет» Таскалинского района, 17-летний Касымжомартали Газез. По его словам, результат в 136 баллов немного расстроил его, ведь для максимального результата ему не хватило всего четыре балла.
– Готовиться к главному экзамену я начал ещё летом прошлого года, учил тесты прошлогоднего ЕНТ. С началом учебного года начал усердно заниматься. На январском тестировании набрал 134 балла, а на мартовском был регресс, набрал всего 124 балла. Наверное потому, что было мало времени на подготовку и ещё параллельно участвовал в школьных мероприятиях и на олимпиадах. Профильными предметами выбрал физику и математику. На основном ЕНТ набрал 136 баллов, если честно, даже немного расстроился. Тем более я допустил те ошибки, которые в принципе мог не допускать, и тогда я бы набрал максимальный балл. Тяжелее всего мне далась теория физики и история, - говорит юноша.
Касымжомартали уже выбрал себе будущую профессию. Он вырос в семье педагогов, поэтому решил стать учителем математики, но учебное заведение пока не выбрал. Говорит, что вариантов несколько, но однозначно будет обучаться в казахстанском вузе.
– Педагогика у нас в крови - мои дедушка, отец, мама, тётя и дядя являются учителями. Да мне и самому нравится учить, объяснять. Надеюсь, что в будущем воспитаю много талантливых детей, - говорит выпускник.
Сейчас отец юноши работает на государственной службе, мама - учитель в сельской школе. В семье Касымжомартали самый старший, после него растут ещё трое детей.
Ну и конечно же, мы не могли не спросить об имени молодого человека. Как и многие из читателей мы подумали, что мальчика назвали в честь нынешнего президента. Но, как оказалось, к главе государства это не имеет прямого отношения. Но всё же отец выпускника уважает и восхищается политическими заслугами и способностями Токаева.
– Младшая сестра Тан Нуры заканчивает третий класс, младшего брата зовут Кемел-Султан, он закончил нулевой класс, самую младшую зовут Зер-Тумар, ей всего четыре года. Отец дал мне имя Касымжомартали, чтобы во мне были сила и мощь трех великих людей - Касым хана, Атымтай Жомарта и Хазрет Али. С действующим президентом мое имя никак не связано, - заключил молодой человек.
Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане 16 мая и продлится до пятого июля. В этом году абитуриенты смогут сдать основное ЕНТ дважды и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.
