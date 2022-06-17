С будущей профессией юноша уже определился, теперь перед ним стоит выбор вуза, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 136 баллов набрал на ЕНТ выпускник из сельского лицея в ЗКО Фото предоставлено Касымжомартали Газезом На сегодня по ЗКО самый высший балл набрал выпускник из школы-лицея «Саулет» Таскалинского района, 17-летний Касымжомартали Газез. По его словам, результат в 136 баллов немного расстроил его, ведь для максимального результата ему не хватило всего четыре балла.
– Готовиться к главному экзамену я начал ещё летом прошлого года, учил тесты прошлогоднего ЕНТ. С началом учебного года начал усердно заниматься. На январском тестировании набрал 134 балла, а на мартовском был регресс, набрал всего 124 балла. Наверное потому, что было мало времени на подготовку и ещё параллельно участвовал в школьных мероприятиях и на олимпиадах. Профильными предметами выбрал физику и математику. На основном ЕНТ набрал 136 баллов, если честно, даже немного расстроился. Тем более я допустил те ошибки, которые в принципе мог не допускать, и тогда я бы набрал максимальный балл. Тяжелее всего мне далась теория физики и история, - говорит юноша.
Касымжомартали уже выбрал себе будущую профессию. Он вырос в семье педагогов, поэтому решил стать учителем математики, но учебное заведение пока не выбрал. Говорит, что вариантов несколько, но однозначно будет обучаться в казахстанском вузе.
– Педагогика у нас в крови - мои дедушка, отец, мама, тётя и дядя являются учителями. Да мне и самому нравится учить, объяснять. Надеюсь, что в будущем воспитаю много талантливых детей, - говорит выпускник.
Сейчас отец юноши работает на государственной службе, мама - учитель в сельской школе. В семье Касымжомартали самый старший, после него растут ещё трое детей. Ну и конечно же, мы не могли не спросить об имени молодого человека. Как и многие из читателей мы подумали, что мальчика назвали в честь нынешнего президента. Но, как оказалось, к главе государства это не имеет прямого отношения. Но всё же отец выпускника уважает и восхищается политическими заслугами и способностями Токаева.
– Младшая сестра Тан Нуры заканчивает третий класс, младшего брата зовут Кемел-Султан, он закончил нулевой класс, самую младшую зовут Зер-Тумар, ей всего четыре года. Отец дал мне имя Касымжомартали, чтобы во мне были сила и мощь трех великих людей - Касым хана, Атымтай Жомарта и Хазрет Али. С действующим президентом мое имя никак не связано, - заключил молодой человек.
Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане 16 мая и продлится до пятого июля. В этом году абитуриенты смогут сдать основное ЕНТ дважды и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.