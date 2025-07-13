По информации департамента госдоходов по Мангистауской области, согласно статье 343 Кодекса «О таможенном регулировании в РК», таможенному декларированию подлежат наличные и дорожные чеки, если общая сумма наличных денежных средств и дорожных чеков при их единовременном ввозе на территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи пассажирской таможенной декларации.
— В целях защиты национальных интересов страны и обеспечению финансовой стабильности, на сегодняшний день действует Указ президента РК от 14 марта 2022 года, согласно которому запрещено вывозить наличную иностранную валюту или денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США и рассчитанной по курсу Нацбанка РК, установленному на дату вывоза, - говорится в сообщении ведомства.
В департаменте госдоходов отметили, что в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии «О таможенном декларировании товаров для личного пользования», сведения о товарах для личного пользования физических лиц, которым не исполнилось 16 лет, указываются вместе со сведениями лица, сопровождающего их, в одной пассажирской таможенной декларации.
Таким образом, на каждого члена семьи допускается вывозить или ввозить иностранную валюту, не превышающей эквивалент 10 000 долларов США.