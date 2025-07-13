Из страны можно вывозить наличную иностранную валюту, не превышающую эквивалент 10 тысячам долларов США.

Что нужно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана

По информации департамента госдоходов по Мангистауской области, согласно статье 343 Кодекса «О таможенном регулировании в РК», таможенному декларированию подлежат наличные и дорожные чеки, если общая сумма наличных денежных средств и дорожных чеков при их единовременном ввозе на территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи пассажирской таможенной декларации.

— В целях защиты национальных интересов страны и обеспечению финансовой стабильности, на сегодняшний день действует Указ президента РК от 14 марта 2022 года, согласно которому запрещено вывозить наличную иностранную валюту или денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США и рассчитанной по курсу Нацбанка РК, установленному на дату вывоза, - говорится в сообщении ведомства.

В департаменте госдоходов отметили, что в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии «О таможенном декларировании товаров для личного пользования», сведения о товарах для личного пользования физических лиц, которым не исполнилось 16 лет, указываются вместе со сведениями лица, сопровождающего их, в одной пассажирской таможенной декларации.

Таким образом, на каждого члена семьи допускается вывозить или ввозить иностранную валюту, не превышающей эквивалент 10 000 долларов США.