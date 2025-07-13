Акимат Байтерекского района восстановит сироту в очереди с первого обращения.

В специализированном межрайонном административном суде ЗКО сообщили, что они восстановили мужчину в очереди на жилья как ребенка-сироту. Его ранее исключили из этого списка из-за смены места жительства, и он подал в суд на акима района Байтерек и местный отдел ЖКХ.

Мужчина жил в детском доме села Январцево, но в 2013 году его перевели в детскую деревню в Уральске — не по его желанию, а из-за закрытия детдома. Однако в 2020 году его исключили из очереди на жильё именно из-за переезда. Он потребовал восстановить его в списке. В суде стороны достигли примирения: ответчики согласились восстановить его с учётом даты первого обращения. Суд утвердил это соглашение. Также участникам объяснили последствия такого примирения по закону. Решение суда не вступило в силу.