Международный центр развития человека «САМО» работает в нескольких странах СНГ, в том числе и в Казахстане. В этом году представительство компании открылось в Уральске.

Центр успешно проводит тренинги, в том числе и в формате обучения «интерактив» – это прямое вещание тренинга в течение двух часов. Он ничем не отличается от живого общения, и также полезен как для предпринимателей, так и для простого населения в целях развития финансовой грамотности детей и взрослых, развития бизнеса, налаживания семейных отношений. К тому же, каждую неделю будут организовываться пятничные вечера, на которых после тренинга участники могут применить новые знания на деле.

– Мы стремимся помочь людям стать счастливыми, успешными, развивать свои скрытые творческие возможности, формировать психологию творца своей судьбы, гармоничную, духовно-богатую личность, при этом используя опыт успешных людей. Чтобы правильно сформировать свое мышление, и у вас при этом не было бы внутреннего сопротивления. Также у нас можно приобрести полезные книги для самообучения, – говорит официальный представитель Гулзара Кадырбаевна.

На очередном тренинге «Как с нуля заработать миллион в короткий срок в странах СНГ», который прошёл в формате «интерактив», участники получили новые знания по финансовой грамотности и правильно формирования структуры бизнеса.

Провизор филиала сети аптек «Зерде» в Уральске Ширинай Геминова пришла на тренинг для своего самообучения.

– Я давно хотела посетить тренинги Давлатова. Он много говорит о спросе на рынке, о том, что надо его изучать, чтобы обеспечить спрос и создать спрос. Как скажем, в нашей сфере спрос – это обеспечение населения лекарствами. Приходя на этот рынок, мы должны понимать, что в нём актуально, и что актуально в каждом регионе. При этом, я сама обязательно должна анализировать, – делится Геминова.

Хочет обогатиться и жительница Аксая Аклима.

– На его лекциях знакомилась с финансовой грамотностью. Элементарно, как формировать финансовую защиту в семье, распределять семейные накопления, какой процент откладывать, куда и на что потратить деньги. Я давно бы стала более успешной, но повлияли два фактора: не было поддержки со стороны близких и подвело здоровье. Теперь я понимаю и принимаю, что говорит Саидмурод Давлатов, а говорит он элементарные вещи. Нам необходим навык. Слушая его лекции, я ломаю себя, свои стереотипы, которые тянут нас вниз. Сейчас я хочу заработать миллион в течение года, и заработаю. У меня теперь есть мотивация к этому, – утверждает Аклима.

«ZKO.PRIDE_AQUA» в Уральске представляет самый большой ассортимент систем по очистке водопроводной воды, а также занимается обслуживанием оборудования. Зафар Нурметов уже около 10 лет стоит у руководства компании: профессионал в своём деле, успешный предприниматель, но считает, что такие лекции помогают освежить голову и заставляют работать с новой силой, на ум приходят интересные идеи.

– Для себя я хочу открыть новое производство. Когда слушаю Давлатова, то вдохновляюсь, задумываюсь над элементарными вещами. Я открыл для себя тактику, стратегию, как надо грамотно рассчитывать. У него большой опыт, который хочется перенимать. Я советую всем, даже опытным бизнесменам, посещать его тренинги, – сказал Зафар Нурметов.

Доктор, стоматолог, остеопат Индира Куспанова работала в медицинском центре, но с прошлого года ушла на аренду.

– Благодаря таким тренингам человек развивается, растёт, хочет добиться чего-то большего. Первый раз финансовый тренинг Давлатова я посетила в 2018 году, где вживую общалась с ним, задавала вопросы, и получала на них ответы. Нас держат страхи, не дают развиваться, а тогда он просто свел меня с ума, заставил посмотреть по-другому на мир, на мою работу, на все вокруг меня. Сегодня я пришла поучиться новым фишкам. Его лекции просто встряхивают, не дают нам вернуться в свою раковину, спрятаться. Я стала делать больше действий, и поняла, что хочу большего и выучилась на другие специальности, которые между собой перекликаются. Теперь я от других стоматологов отличаюсь тем, что подхожу комплексно, начиная от макушки и до стоп, – делится врач.

Оксана КАТКОВА

фото автора