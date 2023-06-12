— Автор видео предполагает, что источником возгорания мог стать не естественный грозовой разряд, а целенаправленный поджог. Однако стоит учесть, что на участках, запечатлённых на видео, огонь от предположительных костров не распространился на прилегающие лесные массивы, — говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Компетентные органы расследуют предположение о поджоге как причине пожара, сообщили в пресс-службе Абайской области. Власти прокомментировали распространившееся в сети видео.Сейчас компетентные органы проводят всестороннее разбирательство по этому вопросу. «Расследование направлено на определение возможного поджигателя и установление, являлся ли поджог основной причиной масштабного пожара», отметили в акимате.По последним данным МЧС Казахстана, лесной пожар тушат 1 500 человек. Привлечены 14 вертолётов. Тушение продолжается.