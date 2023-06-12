Дух единства

— В целом, жизнь общины Бахаи в Уральске мало чем отличается от жизни Бахаи в других городах или странах мира. С одной стороны, наверное, так происходит потому, что Бахаи объединяет одно учение. Мы часто собираемся вместе в кругу нашей семьи, родных и близких, а также друзей, чтобы вместе прочесть молитвы. Такие встречи объединяют не только Бахаи, но и тех, кто исповедует другую религию. Здесь нет ритуалов, и никто не имеет особенной роли. На работе, учёбе, в семье или с соседями, Бахаи стараются делать все в духе служения своему окружению. Конечно же, то, насколько эти принципы воплощаются в жизни — зависит от того, насколько сами люди стремятся привести свою жизнь в согласие со своими убеждениями, — рассказывает Ләззат.

— Читать молитвы, изучать писания, применять эти принципы в своей жизни человек может самостоятельно. Поэтому назвать количество тех, кто принял таким образом веру, просто невозможно, — говорит Ләззат.

— Прочитала отрывки и книги Бахауллы, а после приняла веру. Не сразу конечно, а исследовав, — делится женщина.

Семья и искусство

— Все картины занимают особое место в моём сердце. Это мои наблюдения, чувства, переживания. Я — индивидуальный предприниматель. Пишу картины, а также шью одежду. Кроме этого, я занимаюсь переводами и редактированием, — делится героиня.

— Мой папа был директором средней школы, а мама — воспитателем в школе-интернате. Сама я получила высшее художественное образование. Мои родители, как и большинство людей в советское время, были коммунистами. После развала Союза они пришли к Исламу. У нас, как и у большинства казахов, очень большая и интернациональная семья. И в ней есть представители разных религий. У нас с мужем есть дети. Они уже взрослые, все создали свои семьи. Многие члены их семей тоже Бахаи, — делится Ләззат.

— Многим становится любопытно узнать что-то новое для себя. Сейчас всё больше встречаются люди, кто уже знал или слышал что-то о Бахаи. Судя по их реакции, у них осталось хорошее впечатление о тех, с кем они были знакомы.В вере есть принцип благородства человека, поэтому бахаи не агитируют и не навязывают убеждения другим.. Каждый свободен, может принять или не принять эти учения для себя. В вере нет специальных религиозных атрибутов. Люди, одинаковые перед Богом, и должны любить друг друга. Нельзя возвышаться над другими, — говорит женщина.

— Наиболее распространённые символы, ассоциирующиеся с верой Бахаи, девятиконечная звезда, а девять — священное число, — говорит Ләззат.

— Бахаи придерживаются взгляда, что те обычаи или традиции в культуре каждого народа, которые способствуют объединению людей, останутся. И уйдут те, которые основаны на суевериях или предрассудках и которые разделяют людей. К примеру, в своей жизни стремятся освободиться от тех традиций, которые поддерживают угнетение и доминирование одного человека над другим, — поясняет художница.

— Перерегистрация общины в связи с изменением закона еще предстоит, — отмечает Ләззат.

