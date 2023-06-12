Новым детским омбудсменом стала экс-депутат мажилиса Динара Закиева.

В Казахстане сменился уполномоченный по правам ребёнка. Соответствующие распоряжения подписал президент.

Так, Аружан Саин освобождена от должности, сообщается на сайте Акорды. Она была детским омбудсменом с июля 2019 года.

— Распоряжением главы государства Саин Аружан освобождена от должности уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан, – говорится в сообщении.

На эту позицию назначена Динара Закиева. С 2021 года до 19 января 2023 года она была депутатом мажилиса, членом комитета по социально-культурному развитию нижней палаты парламента.