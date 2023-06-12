Жителям ЗКО запретили посещать лес в жару и ветреную погоду

Это связано с высокой пожарной опасностью, передаёт портал «Мой ГОРОД».

Акимат ЗКО подписал постановление об ограничении в лесах. В пресс-службе ДЧС ЗКО пояснили, что это связано с жаркой погодой и высокой пожарной опасностью.

— На период высокой пожарной опасности посещение и въезд в леса жителям и гостям ЗКО, а также проведение определённых работ на территории государственного лесного фонда области — запрещено, — говорится в сообщении ведомства.

При улучшении погодных условий ограничения снимут.

— Ограничение действует с 10:00 до 21:00 и касается въезда транспортных средств на территорию лесного фонда, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, контрольно-надзорных органов, специального лесного транспорта, — пояснили в департаменте.

По данным синоптиков, жаркая погода до +30 сохранится до выходных дней.