По словам старшего офицера гражданской обороны ДЧС ЗКО Раимбека Тумангалиева, в соответствии с планами основных мероприятий по подготовке областной и территориальной системы по предупреждению ликвидации ЧС, сегодня было проведено специальное учение на железнодорожной станции Уральск. - Целью является совершенствование практических навыков формирований по отработке ликвидации тушении пожара. В учении было задействовано 50 человек личного состава и порядка 10 единиц техники, - отметил Раимбек Тумангалиев. Старший офицер ДЧС ЗКО рассказал легенду, по которой прошли учения. - 4 июля 2019 года в 9.30 оперативному дежурному управления в кризисных ситуациях департамента поступила информация от диспетчера железнодорожной станции «Уральск» о том, что при входе на 4 путь станции Уральск грузового поезда произошел сход одной железнодорожной цистерны с грузом «сырая нефть», - рассказал легенду Раимбек Тумангалиев. - Цистерна опрокинулась на железнодорожную платформу, в результате произошла утечка нефтепродуктов, площадь разлива составила 50 квадратных метров. От удара произошла вспышка паров с последующим возгоранием цистерны. Возникший пожар представлял реальную угрозу объектам станции и близлежащих строений, а также жизни "пассажиров", находящихся поблизости на вокзале. Стоит отметить, что тактико-специальное учение проводилось в три этапа. - На первом этапе отрабатывались вопросы готовности аварийно-спасательных служб, организации сбора, анализ данных обстановки, принятие решений на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуаций. На втором этапе отрабатывалась организация экстренного реагирования при ликвидации чрезвычайной ситуаций техногенного характера, практические тренировки участников учения. Третий этап - завершение спасательных работ, вывод формирований железнодорожной станции Уральск сводного отряда экстренного реагирования из зоны аварий, приведение в готовность к дальнейшим действиям,- пояснил Раимбек Тумангалиев. К слову, за прошедшие два года такие ЧС на территории области не были зарегистрированы. Также в учении принимали участие скорая помощь от управления здравоохранения ЗКО, формирование по охране станции, линейный отдел полиции. Использовались аварийные поезда станции Уральск.