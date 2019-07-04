Иллюстративное фото с сайта oteltaganrog.ru В оперативно-спасательном отряде ДЧС Мангистауской области рассказали, что из пяти зарегистрированных в июне случаев один произошел в районе Солдатского пляжа. Тогда во время вечернего купания во время сильного ветра и шторма утонул 13-летний мальчик. Трагедия произошла 30 июня. В тот вечер на Солдатском пляже три подростка заплыли слишком далеко от берега. Одному из них удалось выплыть на берег и сообщить родным, что остальные двое ребят тонут. Отдыхающие сразу кинулись на помощь пропавшим из виду подросткам. Одного через некоторое время удалось найти. Карета Скорой помощи доставила его в больницу. Спасенному подростку на сегодняшний день ничего не угрожает. Самый первый случай гибели на воде произошел 8 июня в Тупкараганском районе на побережье в селе Саин Шапагатов. Вызов поступил в 20.40. В Каспийском море утонул 24-летний мужчина. Утонувшего мужчину 1995 года рождения вытащили отдыхающие из воды до приезда спасателей. Еще две трагедии произошли на пляже в районе села Курык. Одно из ЧП произошло 21 июня. Очевидцы сообщили спасателям, что мужчина 1996 года рождения ушел купаться и утонул. Тело погибшего вытащили отдыхающие из воды до приезда спасателей. 30 июня в районе Голубой бухты утонул 18-летний парень. Несчастный случай произошел примерно в 16.40. Труп из воды был извлечён силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области. С начала купального сезона сотрудники ДЧС Мангистау спасли 15 человек.