Беззалоговые кредиты - самый популярный банковский продукт среди казахстанцев. Займы часто выручают нас в различных жизненных ситуациях, но, обращаясь в банк за кредитом, мы, к сожалению, не всегда можем объективно оценить, какое давление он окажет на семейный бюджет. Эксперты рассказали, как можно снизить долговую нагрузку, если вы уже имеете кредиты.
- На сегодняшний день самый действенный способ снижения кредитной нагрузки для физических лиц – это рефинансирование, то есть частичное или полное погашение ссуды за счет получения нового, более дешевого кредита. Заемщик берет кредит в другом банке под меньший процент, погашает предыдущий кредит и выплачивает новую задолженность, но уже на более выгодных условиях, - говорит директор департамента розничного бизнеса Банка ВТБ (Казахстан) в Алматы Алия Бергарипова.
Существует несколько основных причин, по которым людям выгодно рефинансировать взятые ранее займы. Первая и самая распространенная – снижение процентной ставки по вознаграждению. Вторая – смена валюты кредита. Эта причина стала особенно актуальной после девальвации, когда долларовые займы стали очень невыгодными для людей, получающих заработок в тенге. Третья причина – рефинасирование, для объединения нескольких кредитов в одном банке. Бывает, что у одной семьи в обслуживании находится несколько кредитов одновременно. Это не очень удобно, хотя бы потому, что по всем кредитам разные даты выплат – можно просто запутаться. Если Вы нашли выгодные условия рефинансирования, лучше всего объединить все займы в одном месте – это поможет сэкономить Вам не только деньги, но и время. Еще одна распространенная причина – рефинансирование с целью получения увеличенной суммы кредита, в итоге человек закрывает прошлую задолжность и у него еще остаются деньги.
– Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает выгодные условия по рефинансированию кредитов других банков. Если Вам больше 22-ух лет, и Вы имеете хорошую кредитную историю, без просрочек – можете обратиться в наш банк с целью рефинансирования кредита на сумму до 5 000 000 тенге без залога. Если у вас появится крупная сумма, вы сможете погасить такой кредит от Банка ВТБ (Казахстан) досрочно, в любое время, - отметила директор департамента розничного бизнеса Банка ВТБ (Казахстан) в Алматы Алия Бергарипова.
Заявку на рефинансирование или кредитование можно оставить на сайте банка не выходя из дома.
Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК.
