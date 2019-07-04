Сотрудники департамента государственных доходов проверяют точки торговли, которые расположены в районе центрального рынка. Здесь работает немало овощных павильонов, где реализуется импортная продукция. Но некоторые водители везут товар без товарно-транспортных накладных. Естественно, не выплачивая налоговые отчисления в бюджет. - За первое полугодие поступило в бюджет 9 млрд тенге налоговых поступлений за ввоз импортных товаров. Мы оштрафовали 8 водителей за перевозку грузов без соответствующих документов. Чаще всего без накладных везут товары из Евразийского Союза. К примеру, сахар и картофель из России. Товар реализуется в торговых точках города. Это способствует росту теневой экономики и создает недобросовестную конкуренцию, - отметила руководитель управления ДГД ЗКО Айман Куанова. Еще один предмет проверки - наличие онлайн контрольно-кассовых машин. Нарушителей долго искать не приходится. В одном из магазинов идет реализация школьных принадлежностей. Сотрудники управления госдоходов вручают предпринимателям уведомления под роспись. - Выявлены нарушения положений Налогового кодекса и статьи 284 Кодекса об административных правонарушениях. В первый раз мы выносим предупреждение. Если будет повторное нарушение в течение года – предпринимателя ожидает штраф, - сказал инспектор ДГД ЗКО Утижан Гусманов. Стоит отметить, что объем дополнительных поступлений по налогам увеличился за полгода почти на 200 млн тенге.